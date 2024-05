L’Atalanta e le finali di Coppa Italia | una storia difficile

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di mercoledì 15 maggio 2024) L’Hanami è forse il singolo momento dell’anno in cui ogni essere umano sogna, anche solo per un secondo, di essere in Giappone. L’assistere alla fioritura dei ciliegi caratterizza la primavera nipponica, estendendosi dal marzo di Okinawa al maggio inoltrato dell’Hokkaid? a seconda delle temperature e della perturbazione in corso. La simbologia associata alla delicata magnificenza del fenomeno è pressoché sterminata: nel ciliegio, persino il guerriero samurai poteva identificare il proprio destino. Cosa c’è di più distante di un uomo pronto a morire per un’idea e un bocciolo a cui basta un alito di vento per sfregiarsi insanabilmente? Come un ciliegio giapponese, anchedi maggio non può esistere con la pioggia. Nella notte del Mapei Stadium che ha sancito la prima qualificazione dellain Champions League, il diluvio su Reggio ...