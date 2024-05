L’Atalanta e la Coppa Italia | tutte le finali giocate dai nerazzurri

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Il grande giorno è finalmente arrivato. Questa sera (mercoledì 15 maggio)scenderà in campo allo Stadio Olimpico di Roma per affrontare la Juventus nellassima di. Per iè la grande occasione per provare a vincere il secondo trofeo della sua storia, nonché il primo in assoluto dell’era targata Gian Piero Gasperini. Di fronte alla Dea ci sarà proprio la squadra che ha conquistato più volte lanazionale: i bianconri hanno infatti scritto per ben 14 volte il proprio nome nell’albo d’oro della competizione. Per scongiurare l’ennesima affermazione da parte della Vecchia Signora servirà dunque la miglior Atalanta possibile, quella che affronterà la sua sesta finale assoluta di. I ...