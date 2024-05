L’associazione di Milano che aiuta le persone autistiche a rischio sfratto - lanciata petizione su Io Scelgo | ‘Sala ci aiuti a trovare uno spazio’

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 maggio 2024) È passata da essere premiata con l’Ambrogino d’oro nel 2022, massima onorificenza del Comune di, a rischiare di dover lasciare le strutture comunali dove opera per l’inclusione sociale attraverso il lavoro e per migliorare la qualità di vita di decine dio con disabilità intellettive-relazionali. È quello che sta per accadere alL’Ortica che dal 2016 è presente presso la Casa Solidale nel Parco di Villa Finzi del capoluogo lombardo. Spazi che, finora, erano stati regolarmente occupati a seguito di bandi pubblici comunali particolarmente attenti alle possibilità economiche dell’organizzazione di volontariato composta in massima parte da genitori di. Ma adesso le cose sono cambiate e le richieste economiche da parte di Palazzo ...