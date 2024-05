Lasciò morire la figlioletta di stenti Malore di Pifferi in carcere E ora è sorvegliata a vista

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Il giorno dopo la condanna all’ergastolo in primo grado Alessia, la mamma di 38 anni che ha lasciatodila sua bimba di 18 mesi, ènella cella della sezione femminile di San Vittore. La notte non è passata tranquilla: "Ha avuto un mancamento ripensando alla sua bambina, dice che vorrebbe raggiungerla", spiega la difesa, l’avvocatessa Alessia Pontenani. In mattinata si erano anche diffuse voci di un tentativo di suicidio, prontamente smentite dal garante dei detenuti, Francesco Maisto: "Nessun evento critico, laè in una cella videoe ci sono anche due guardie, quindi non le sarebbe stato possibile compiere alcun gesto di autolesionismo". Altre fonti interne alparlano di uno ...

