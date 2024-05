Lascia tutto e torna in Calabria per coltivare le fragole sulla Sila La storia di Lidia Andrieri

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 15 maggio 2024) «Sono figlia e nipote di contadini, sono cresciuta in mezzo a mucche, galline, fagiani, pavoni, tacchini, maiali. Trascorrevo le mie giornate felice, passeggiavo nei prati, facevo merenda con pane zucchero e latte appena munto, odori e sapori che mi hanno segnato per tutta la vita. Per me stare lì era stare in vacanza». Ascoltando, non è difficile spiegarsi il motivo della sua decisione. I lavori da cameriera e poi da barista erano troppo stretti, incapaci di trasmettere sensazioni che si respirano solo in mezzo ai campi. Laddoveha deciso dire oltre dieci anni fa, aprendo la sua azienda agricola (L’Orto di, appunto) nella località calabrese di San Giovanni in Fiore. Un lavoro non solo per uomini Il consiglio che tutti le davano era però un altro: ...