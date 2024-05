L’arbitro Orsato si ritira | Sarei orgolioso se l’ultimo fischio agli Europei fosse il mio

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Nel corso del Media Day degli arbitri di Euro2024,italiano Daniele, intervistato da Lorenzo Fontani, ha annunciato che in estate chiuderà la sua carriera. Essere qui è una gratificazione, forse ancora più emozionante… «Per me è sempre un’emozione e un orgoglio rappresentare gli arbitri italiani, è un’enorme responsabilità. Siamo più una famiglia che una squadra, perciò è stato davvero emozionante». Possiamo dire che dopo l’Europeo si chiude la tua carriera? «Sì, si chiude un’esperienza bellissima e ne sono orgoglioso, sia per me che per la mia famiglia». Hai pensato a cosa farai e cosa penserai dopo? «Credo che spaccherò il fischietto con la solita grinta che mi ha contraddistinto sempre. Ce la metterò tutta, sono davvero orgoglioso di quello che ho fatto e darò il massimo fino alla ...