L’appello di Brienza | Ora conto sui pistoiesi

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Le prime due gare della serie playoff tra Brescia e Pistoia hanno dimostrato, se mai ce ne fosse stato bisogno, che la Leonessa è decisamente una squadra più forte, forse troppo forte per l’Estra. La squadra di Alessandro Magro anche in gara-2 ha mostrato i muscoli ed i biancorossi sono andati in crisi. "Brescia sta dimostrando tutta la sua grande qualità – dice Nicola– ed in queste due partite ha messo in campo una grande aggressività. Noi siamo più bassi, brutti e magri e se vogliamo vincere dobbiamo fare qualcosa di speciale. Come farlo? Faccio una chiamata alle armi a tutto il popolo biancorosso per gara 3. Si gioca alle 20, i cancelli aprono alle 18.30 e vorrei vedere già a quell’ora 4mila persone pronte a spingere la squadra". A Pistoia questa volta non è riuscita la rimonta anche se nell’ultimo quarto ha avuto la possibilità di rientrare ma l’ha ...