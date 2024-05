L’anziano al distributore di benzina - cosa si sa sul video choc virale sui social

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Sta facendo discutere tantissimo ildelio anziano che ha usato una pompa per compiere degli atti osceni. Ovviamente le immagini sono diventate virali in poco tempo e suinetwork non si fa altro che parlare di quest’uomo. Sono stati gli utenti a fornire maggiori informazioni sul luogo in cui si è verificato questo episodio e subito si sono cercate altre news. Qualcuno ha quindi girato questo, ritraente ilio che ha utilizzato una pompa per questi atti osceni. Il sito Tag24 ha dedicato un articolo sulla questione e c’è anche qualche dubbio su chi possa essere realmente l’autore di questo gesto veramente incredibile al. Ma vediamo insiemesi sa finora e in particolare quali dettagli appaiono certi. Leggi anche: ...