Laminazione capelli - meglio il fai da te o il salone?

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Laè un trattamento che nasce per proteggere le lunghezze e le punte. Infatti, si tratta di una procedura che consiste nell’applicazione di un film protettivo sul capello, composto da sostanze nutrienti e cheratina, che va a comporre buona parte della struttura del capello. Si può fare sia inche a casa: quale è? Come funziona la? Questo trattamento va a creare una barriera protettiva che sigilla le cuticole. E non solo: protegge le lunghezze da danni come l’inquinamento, il calore degli strumenti per lo styling e i raggi UV. È trattamento che va a intaccare la struttura del capello, agendo esclusivamente sulla superficie esterna. Ma come funziona? Si va ad applicare una miscela per la, che ...

Milano, pioggia incessante: esonda il fiume Lambro, traffico e disagi pesanti - Milano, pioggia incessante: esonda il fiume Lambro, traffico e disagi pesanti - A Milano, la pioggia incessante continua a creare gravi disagi che persistono da ormai ore. Il livello del fiume Seveso è salito a tal punto da richiedere ...

Come preparare i capelli alla bella stagione Il focus è sui legami molecolari - Come preparare i capelli alla bella stagione Il focus è sui legami molecolari - In vista dei primi weekend di sole, è necessario rafforzare la chioma e riparare i capelli danneggiati. Come giocare d'anticipo in velocità ...

Capelli lucidi come gloss: come funziona la laminazione - capelli lucidi come gloss: come funziona la laminazione - Come funziona la laminazione per i capelli, che crea un effetto gloss e idrata e rinforza il fusto Il video di Amica.it ...