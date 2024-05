L’amaro epilogo per Botteghin mai retrocesso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Ha pianto al triplice fischio dell’ultima gara di campionato, consapevole di non essere riuscito a trascinare la sua squadra fino alla salvezza. Per il capitano dell’Ascoli, Eric, la serata di venerdì rimarrà impressa nella mente per tanti anni ancora. I suoi quattro gol, tutti comunque determinanti non sono bastati. Quella rete a Terni che sembrava aver addirittura riaperto i giochi per la salvezza diretta, è servita invece per creare solo l’ennesima illusione in una stagione decisamente deludente. E per il difensore brasiliano è stata la prima retrocessione in carriera. Un cammino straordinario concluso nel peggiore dei modi. E proprio per questo che sono molti i supporters del Picchio che stanno chiedendo adi rimanere ancora un anno per aiutare l’Ascoli all’immediata risalita in Serie B, anche perchè a 36 anni non si può ...