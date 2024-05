L’allieva della Scuola marescialli che si toglie la vita a 25 anni | Colpa di un sistema senza valori

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Una ragazza di 25si è suicidata lo scorso 22 aprile alladi Firenze, dove era allieva.faceva parte del Secondo battaglione e stava per concludere il secondo anno di corso. Aveva buoni voti, ma era insofferente alle regole. E al padre aveva raccontato di essere stata obbligata a presentarsi tutte le mattine alle 6,15 nonostante avesse Covid-19 e i sintomi influenzali. Parlando poi di altre vessazioni sotto forma di regole: «Le ragazze non possono indossare stivaletti tipo Dottor Martens o Timberland durante le libere uscite. Chi ha conseguito un esame con voto pari a 18-19-20 salta il pernotto. Dietro la portacamera non ci deve essere nulla tranne l’acqua, niente sotto la scrivania, no beauty case in bagno, porte delle camere sempre aperte se non siete in ...