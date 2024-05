L' allenatore Nicola Tosini di Rovigo accusa l' arbitra | Ci ha sfavorito perché mio padre è candidato col Pd

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Aundi calcio, figlio delsindaco del Pd, si è sentito penalizzato per motivi politici dall'che è candidata in consiglio comunale con Forza Italia

Polesella ( Rovigo ), 15 maggio 2024 – In un periodo elettorale, fa notizia quanto successo al termine di una partita di calco Polesella. Si tratta della finale play off di calcio di terza categoria della provincia di Rovigo , disputatasi domenica ...

