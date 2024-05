L' AI per parlare con i defunti è pericolosa e destabilizzante - secondo uno studio di Cambridge

(Di mercoledì 15 maggio 2024) I servizi afterlife che simulano volto e voce delle persone morte sono già realtà. Ma qual è il prezzo da pagare per far resuscitare i propri cari?

La tecnologia sta diventando la soluzione più apprezzata per sopperire alla perdita dei propri cari, ma non senza danni per l'emotività delle persone

