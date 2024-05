La sua prossima destinazione è chiara Capisco la sua decisione

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 15 maggio 2024) 2024-05-15 15:00:47 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Kylian Mbappe ha confermato uno dei segreti peggio custoditi del calcio la scorsa settimana, pubblicando un video sui suoi canali social per annunciare che avrebbe lasciato il Paris Saint-Germain alla fine della stagione. Il PSG gli aveva offerto un prolungamento di contratto di 12 mesi, ma il capitano della Francia ha il cuore rivolto a una nuova avventura. Lascia una grande eredità al Parco dei Principi avendo vinto sei titoli della Ligue 1 – l’ultimo arrivato in questa stagione – e tre Coupes des France che potrebbero diventare quattro il prossimo fine settimana. Se ne va anche come miglior marcatore di tutti i tempi del club con 256 a suo nome. Cosa ha pensato il club della sua partenza? Forse significativamente, il presidente del club Nasser Al-Khelaifi non è stato menzionato nel video d’addio di ...