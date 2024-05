La spiaggia privata promessa da Toti? Balle - ecco perché

Intercettazioni, accuse, indagini. Non mancano gli aggiornamenti sull’inchiesta ligure che coinvolge il governatore Giovanni Toti , agli arresti domiciliari da martedì scorso su richiesta della procura di Genova per un’estesa indagine su presunte ...

Nuovo look per il Pullman Almar Timi Ama: riapre l’incantevole resort 5 stelle di Villasimius - Nuovo look per il Pullman Almar Timi Ama: riapre l’incantevole resort 5 stelle di Villasimius - L'hotel 5 stelle Pullman Almar Timi Ama riapre le proprie porte in una veste del tutto nuova, tra tradizione dell'arte sarda e modernità ...

Caso Toti, quello che non torna. Il sindaco: "Mai avute pressioni sulla spiaggia" - Caso Toti, quello che non torna. Il sindaco: "Mai avute pressioni sulla spiaggia" - Il primo cittadino a Quarta Repubblica sull'indagine su Toti: "Questa spiaggia è libera". La ristrutturazione dell'ecomostro ...

Maxi Raduni e Disordini: Rissa e Malore in Spiaggia - Maxi Raduni e Disordini: Rissa e Malore in spiaggia - Rissa e malore in spiaggia: disordini legati ai maxi raduni sul lago di Garda. Misure preventive in discussione.