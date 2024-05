La Sampolese va alle semifinali

(Di mercoledì 15 maggio 2024)78 PARMA B. PROJECT 55: Gervex 3, Micucci, Imperatori 3, Simonazzi 5, Davoli 9, Fontanesi 15, Bigliardi 2, Violi 5, Tondo 22, Margini 6, Campani 8, Alfano ne. All. Beltrami. PBP: Schianchi 1, Guatteri 3, Bellini 9, Cervi A. 17, Cervi L. 4, De Simone 3, Agricola 2, Canu, Costa C. 8, Piccirilli 4, Raffaini 4, Costa F. All. Nostalgi. Arbitri: Cassinadri di Reggio E. e Fontanili di Parma. Parziali: 25-19, 46-26, 65-40. Lasfrutta al meglio il fattore campo e accededi Divisione Regionale 2, superando nettamente nella decisiva gara-3 il Parma Basket Project: il 21-7 del secondo quarto spiana la strada alla squadra di Beltrami che, con Tondo (foto) sugli scudi, controlla senza difficolta nella ripresa e guadagna l’accesso tra le Top 4 del torneo. ...

