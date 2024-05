La riscossa della periferia dimenticata | lo chef Giuseppe Milana apre Giù a Roma sud

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 15 maggio 2024) C'è un movimento che dal centro città porta verso le aree più periferiche, rompendo quell'abitudine inveterata che lasciava le zone collaterali a digiuno di nuovi ristoranti ed esperienze gastronomiche interessanti. Qualcosa sta cambiando, dicevamo, così giovanie pizzaioli famosi progettano i loro locali in aree meno centrali, quando non del tutto periferiche. È il caso di Giù upside down restaurant chela prossima estate a Giardino di, poco distante da Acilia, in direzione del litorale capitolino. È la nuova avventura dello. Qualcuno lo ricorderà nel primo Umani - Trattoria Giapponese, uno dei localigalassia dell'imprenditoreno Marco Pucciotti. Da quell'esperienza e dalla sua conoscenza ...