La ripresa economica dell’Eurozona è saldamente sulla buona strada

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Segnali positivi per l’Italia e per il Vecchio Continente. La, alimentata dalla domanda interna, “è”. Ad affermarlo è il direttore del Dipartimento europeo del Fondo monetario internazionale, Alfred Kammer, sottolineando che gli ultimi dati sul Pil per l’area euro “mostrano una crescita leggermente superiore alle aspettative, con tutte le principali economie che hanno ottenuto risultati leggermente migliori di quanto previsto nel nostro Regional Economic Outlook di aprile 2024”.