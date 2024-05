La rinascita del bocciodromo L’esilio degli anziani è finito | Finalmente torneremo a casa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Montecatini Terme (Pistoia), 14 maggio 2024 – “Sono davvero felice , attendevo questa splendida notizia da cinque anni". Moreno Zinanni, presidente della Bocciofila Avis non nasconde una certa commozione per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione della struttura di via Maratona, chiusa dal 2018. La sua squadra e tutti gli appassionati dei colori biancocelesti hanno dovuto affrontare gli ultimi campionati in ’esilio a Pieve a Nievole. Adesso, si avvicina sempre di più la data in cui la Bocciofila Avis potrà tornare a. "Ringrazio la società di Pieve a Nievole per la meravigliosa ospitalità di questi anni – prosegue Zinanni – adesso ci sono tanti nostriche non vedono l’ora di rientrare nel loro. La mia gratitudine va, ovviamente, al Comune di Montecatini e ai giocatori che in questi cinque anni sono rimasti ...