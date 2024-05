La ricerca | il documentario di Giuseppe Petruzzellis in streaming da oggi

(Di mercoledì 15 maggio 2024) L'incredibile opera di Luigi Lineri, migliaia di sassi per esplorare le profondità della natura umana, disponibile in. È disponibile indaLa, filmd'esordio dicon la colonna sonora di Nicolás Jaar, sul sito ufficiale www.lafilm.com (tramite piattaforma Vimeo on Demand: vimeo.com/ondemand/la). Il film è un racconto poetico e visionario, che presenta un'indagine esistenziale collettiva tra arte, ecologia e progresso tecnologico: è la storia di Luigi Lineri, 86enne di Zevio (VR), che da sessant'anni raccoglie e cataloga innumerevoli ciottoli dalle forme umane ed animali, del tutto simili a misteriose sculture preistoriche. Laè la ...

I servizi di streaming in cerca di un modo per sopravvivere - I servizi di streaming in cerca di un modo per sopravvivere - Gli abbonamenti a Spotify, Apple music e altri diminuiscono. Secondo diversi esperti non è da escludere un’ipotesi che per ora può sembrare azzardata: unirsi con piattaforme video. Leggi ...

Le novità in streaming dal 12 al 18 maggio: serie tv e film da non perdere - Le novità in streaming dal 12 al 18 maggio: serie tv e film da non perdere - Contesto: La settimana dal 12 al 18 maggio si preannuncia ricca di novità in occasione delle piattaforme streaming più famose, da Netflix a Prime Video, da ...