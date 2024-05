La protesta in Consiglio | Dimettiti chiede la gente

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 15 maggio 2024) E’ stato un po’ movimentato il primoregionale dopo che è deflagrata l’inchiesta sulla corruzione. Il banco del presidente Toti era vuoto e il presidente dell’assemblea Gianmarco Medusei ha iniziato i lavori prendendo atto della sospensione dall’incarico di Toti e della sostituzione ad interim da parte del vicepresidente Alessandro Piana. Mentre davanti all’ingresso si sono radunati alcuni manifestanti. Sono comparsi una serie di cartelli con la scritta “Toti”, mentre in aula stava parlando il consigliere indagato Mimmo Cianci della Lista Toti. Erano circa una quarantina le persone sugli spalti, ma non tutte hanno condiviso la. Successivamente si è levato il coro "buffoni, buffonì" mentre stava parlando un consigliere non coinvolto nell’inchiesta. In entrambi i casi è intervenuto il presidente Gianmarco ...