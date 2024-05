La Primavera del Pisa pronta ai playoff

(Di mercoledì 15 maggio 2024)15 maggio 2024 - Con il match interno di sabato scorso (0-1 contro il Napoli, ndr) si è chiusa la stagione regolare del campionato categoria2. IlSporting Club ha chiuso al 4 posto conquistando il lasciapassare per ipromozione e adesso è atteso dal Venezia per la sfida, in gara unica, che si giocherà il prossimo weekend in Laguna. Ma vediamo nel dettaglio come si sono chiusi i due gironi della categoria nelle zone alte della classifica; ricordiamo che da regolamento vengono promosse le prime classificate di ogni girone, oltre alla squadra che vincerà gli spareggiriservati alle classificate dal 2° al 5° posto di ogni raggruppamento Girone A 1) Cremonese 75 punti (promossa in1) 2) Parma 56 punti 3) Venezia 54 punti 4) Udinese 51 punti ...

Pisa, 12 maggio 2024 -La squadra di Matteo Innocenti affronterà il Venezia nel primo turno dei playoff in trasferta in una gara secca, cercando la promozione in Primavera 1. Termina infatti la stagione della Primavera del Pisa che approda ai ...

Manichini appesi, disordini e aggressioni ad arbitri e avversari: la primavera violenta del calcio nelle Marche - Manichini appesi, disordini e aggressioni ad arbitri e avversari: la primavera violenta del calcio nelle Marche - primavera di disordini ANCONA - Qusta primavera non è stata particolarmente prodiga con gli sport di squadra marchigiani. Ma purtroppo non sono solo i riaultati sportivi a far storcere ...