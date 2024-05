La playlist della Serie A - Udinese alla Nayt | Via da qui - dalla zona retrocessione

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Bologna - Fort Minor, Styles Of Beyond. “Remember the name”, per non dimenticare quello che è il nome di una squadra che ha completato un’impresa storica; Il Bologna è in Champions League! La squadra di Thiago Motta ha espresso il gioco più spumeggianteA, portando i rossoblu ad una stagione infinitamente sopra le proprie aspettative. La vittoria contro il Napoli è stata la ciliegina sulla torta di una cavalcata estremante affascinante, un percorso che ci farà “ricordare il nome” di questa squadra esua strepitosa annata ancora per molto, tanto tempo.. “ Via da qui, via da qui..” l’di Cannavaro ottiene una vittoria di straordinaria importanza per portare “via da qui” la sua squadra d...

La playlist della Serie A: l'Inter canta i Queen: "We are the champions"