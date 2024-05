La moglie trova 25mila foto e video pedopornografici in una scatola | marito indagato

AGI - Due coniugi sono stati trovati senza vita questa mattina nel proprio appartamento in via Notarbartolo a Palermo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri del comando provinciale. Pietro Delia, 66 anni, commercialista, e ...

omicidio-suicidio in un appartamento nel centro di Palermo. marito e moglie sono stati trovati morti questa mattina nella loro abitazione in via Notarbartolo, nel centro del capoluogo siciliano. Sarebbe stata lei, trovata con la pistola ancora in ...