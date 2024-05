La merenda a Roma si fa con la pizza scrocchiarella

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Atutto deve essere croccante, specialmente quando si parla di. Ma se quella a taglio e la tonda stessa al mattarello sono ormai famose in tutta in Italia, meno conosciuta fuori città è la. Si chiama proprio così e intuirne il motivo è semplice: la prova del «crunch» in questo caso non ha eguali. L'ossessione deini per laPartiamo dal principio, dal concetto diper noini. I fuorisede spesso ci prendono in giro, perché tendiamo a chiamarequalsiasi cosa. A nostra discolpa, c’è da dire che i forni della Capitale hanno dei banconi rifornitissimi di tante bontà impossibili da definire diversamente: pizzette tonde, quelle piccole al pomodoro, bruciacchiate ai lati, unte e bisunte, ...