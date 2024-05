La lettera di Baby Gang chiuso in cella | A spaventarmi non è il carcere - ma l’idea di essere marchiato a vita

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 15 maggio 2024) «Caro Nic, ho bisogno di te», comincia così lainviata daa Nicolò De Devitiis, inviato de Le Iene, daldi Busto Arsizio, dove qualche giorno fa è stato nuovamente rindopo la revoca degli arresti domiciliari. «Ti scrivo dalla mia– continua il rapper di Lecco, vero nome: Zaccaria Mouhib – immerso nella penombra circondato da quattro mura fradice, dopo che qualche giorno fa sono stato riportato dentro per qualcosa di cui non riesco a capacitarmi. Infa freddo, molto freddo, anche se fuori è maggio. Non ho acqua calda e non dormo da giorni. Mi manca il respiro pure nell’ora d’aria. La prigione è un luogo a cui non ti abitui mai. Qua dentro – prosegue– ogni giorno è uguale ma ogni ...