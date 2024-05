(Di mercoledì 15 maggio 2024)era una giovane carabiniera e aveva 24 anni: il 22 aprile si è uccisa con la pistola di ordinanza in un'aula dell'istituto

Oggi a Verissimo Beatrice Luzzi ha ricevuto una bella sorpresa dai figli Valentino ed Elia , che hanno scritto per lei una lettera L'articolo Valentino ed Elia scrivono una lettera a mamma Beatrice : sorpresa a Verissimo proviene da Novella 2000.

Valentina Mira è nata nel 1991, l'anno della fine dell'URSS, del primo telefono cellulare e della vittoria al premi o Strega di Paolo Volponi con “Lastrada per Roma”. Volponi era molto di sinistra ma soprattutto un grande scrittore, ingiustamente ...

Beatrice Belcuore morta suicida, i genitori dell'allieva maresciallo della Scuola dei Carabinieri di Firenze: «Stressata da regime assurdo» - beatrice Belcuore morta suicida, i genitori dell'allieva maresciallo della Scuola dei Carabinieri di Firenze: «Stressata da regime assurdo» - La giovane beatrice, di Castelnuovo di Farfa, si sparò con la pistola di ordinanza dentro la scuola. I genitori hanno scritto al sindacato Unarma che sulla vicenda presenterà un esposto alla procura ...

Allieva suicida alla Scuola Marescialli di Firenze, i genitori: «Ambiente rigido e totalitario» - Allieva suicida alla Scuola Marescialli di Firenze, i genitori: «Ambiente rigido e totalitario» - beatrice Belcuore frequentava il secondo anno della Scuola Marescialli di Firenze quando il 22 aprile si è tolta la vita. La lettera dei genitori.

La lettera della famiglia di Beatrice, allieva della Scuola marescialli suicida: «Un contesto che non manifesta valori umani» - La lettera della famiglia di beatrice, allieva della Scuola marescialli suicida: «Un contesto che non manifesta valori umani» - beatrice era una giovane carabiniera e aveva 24 anni: il 22 aprile si è uccisa con la pistola di ordinanza in un'aula dell'istituto ...