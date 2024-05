La guardia del corpo di Fedez rompe il silenzio | in difficoltà in diretta tv

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Dopo i rumor di paparazzi e fonti più o meno attendibili e le indiscrezioni pubblicate dai giornali, adesso è ladeldia parlare di quello che sarebbe accaduto la sera dello scontro con Cristiano Iovino al The Club. Christian Rosiello a Pomeriggio 5 ha confermato che qualcosa è accaduto nel locale milanese, tanto che lui ha dovuto scortare il rapper fuori dalla discoteca.di tomba invece su ciò che sarebbe successo sotto l’appartamento di Cristiano Iovino. Ladeldopo l’apertura delle indagini non se l’è sentita di parlare. Pestaggio #CristianIovino Ladeldi #Christian Rosiello parla a #Pomeriggio5: “Il mio lavoro finisce all’uscita dalla discoteca e non dove c’è stata ...

Per gli inguaribili romantici, questa sera alle 21.30 in prima tv su Rai 1 va in onda Il bodyguard e la principessa. Film tv prodotto da Hallmark (canale americano specializzato nel genere). Protagonista della storia è una principessa in fuga che ...

Fedez, il suo bodyguard Christian Rosiello a Pomeriggio Cinque: «Nessuna spedizione punitiva contro Iovino» - Fedez, il suo bodyguard Christian Rosiello a Pomeriggio Cinque: «Nessuna spedizione punitiva contro Iovino» - Un post condiviso da Banditi Curva Sud Milano (@banditi.curvasudmilano) Christian Rosiello, da qualche tempo è la guardia del corpo di Fedez, ed è intervenuto a Pomeriggio Cinque per riportare la ...

Il bodyguard e la principessa, la recensione: una commedia romantica scontata - Il bodyguard e la principessa, la recensione: una commedia romantica scontata - La recensione de Il bodyguard e la principessa, film dove una futura regina deve decidere se accettare il suo ruolo e nel frattempo si innamora di un aitante guardia del corpo. Su Rai1 e RaiPlay.

Titolo: “Il bodyguard e la principessa: un’avventura romantica on the road firmata Hallmark” - Titolo: “Il bodyguard e la principessa: un’avventura romantica on the road firmata Hallmark” - Contesto: Questa sera, alle 21.30, Rai 1 propone in prima tv il film "Il bodyguard e la principessa", una produzione targata Hallmark, canale americano ...