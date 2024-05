La gioventù georgiana chiama - l’Europa risponda | difendiamo i nostri valori

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Le recenti proteste in Georgia contro la cosiddetta “legge russa” non sono semplicemente una reazione a una legislazione specifica. Rappresentano una battaglia più ampia per la democrazia, la libertà e l’integrazione europea, principi chestessa deve difendere e sostenere con orgoglio e determinazione. La “legge russa” è percepita come una minaccia diretta alla libertà dei media e un tentativo di soffocare il dissenso, ricalcando misure simili adottate da Mosca. Questo ha portato migliaia di giovani georgiani a scendere in piazza, sfidando una significativa repressione della polizia, per reclamare il loro diritto a un futuro europeo. Le immagini dei manifestanti che sventolano bandiere dell’UE accanto a quelle georgiane sono un potente simbolo del loro desiderio di appartenenza a una comunità che rappresenta la libertà e i diritti umani. I giovani ...