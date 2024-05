La Gioconda lariana | Lo sfondo è lecchese

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Lodellasono Lecco, il suo ponte, le sue montagne, soprattutto le sue rocce. Ora lo sostengono non solo gli storici dell’arte e i cultori del genio vinciano, ma anche i geologi. Proprio in concomitanza con Geocult, il primo Festival italiano delle geoscienze che si è svolto a Lecco per celebrare il bicentenario della nascita del geologo Abate Stoppani - nato a Lecco il 15 agosto 1824 e scomparso all’età di 66 anni - la geologa Ann Pizzorusso, che è anche una storica dell’arte rinascimentale, ha rilanciato la tesi secondo cui appunto lodella Monnalisa ritrarrebbe Lecco. La studiosa accosta il ponte disegnato nel più celebre quadro da Leonardo al Ponte Vecchio, la catena montuosa alle montagne di Lecco e il lago al lago di Garlate, tutti luoghi che Leonardo ha conosciuto e visitato di persona durante il suo ...