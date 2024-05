La Gen Z mangia green | 4 su 10 scelgono il made in Italy

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Gli Zoomers i più sensibili all’alimentazione sostenibile: per il 91% va cambiato il modo in cui il cibo viene prodotto e consumato. La Generazione Z traina la sostenibilità alimentare. Secondo i dati Ipsos, infatti, sempre più under 26dire consapevolmente. In particolare, il 38% cerca prodottiin, il 27% fa attenzione all’assenza di ormoni o antibiotici all’interno degli alimenti, il 26% rifiuta tutto ciò che proviene da allevamenti che non rispettano il benessere degli animali, il 20% è bio dipendente mentre il 18% opta per prodotti a km 0. Ma quali sono i vantaggi di un’alimentazione? In tal senso, Acea Energia – attraverso l’infografica “re: i vantaggi di un’alimentazione sostenibile” – ha messo a punto uno studio ...

Roma, polemiche per la circolare con regole sul look dei vigili per il Giubileo 2025 - Roma, polemiche per la circolare con regole sul look dei vigili per il Giubileo 2025 - con un'ampia e a tratti surreale sessione sull'estetica", scrive De Santis che per il suo stato sceglie 'perplesso': "Le indicazioni sono suddivise per genere, e già questa è una scelta discutibile", ...

Street Food Fest 2024 in piazza delle Feste, il festival del cibo di strada con festa di inizio estate - Street Food Fest 2024 in piazza delle Feste, il festival del cibo di strada con festa di inizio estate - Genova, 15/05/2024. Questa edizione accoglie l'estate con una festa colorata: Street Food Fest 2024 si distingue per il suo format unico, dove ristoratori e ristoratrici genovesi escono dalle loro cuc ...

Chi mangia bene campa 100 anni: ecco la dieta della longevità! - Chi mangia bene campa 100 anni: ecco la dieta della longevità! - Ecco le regole da adottare per una dieta della longevità che faccia bene alla salute e aiuti a prevenire le “malattie moderne”.