(Di mercoledì 15 maggio 2024) Intervista a Piero Martin, ordinario di Fisica Sperimentale all'Università di Padova e responsabile scientifico del progetto DTT di Frascati. La tecnica che consentirà di riprodurre ciò che avviene sulla nostra stella in centrali studiate per produrrea impatto zero

"La fusione nucleare È bella come il sole e genera energia infinita" - "La fusione nucleare È bella come il sole e genera energia infinita" - Intervista a Piero Martin, ordinario di Fisica Sperimentale all'Università di Padova e responsabile scientifico del progetto DTT di Frascati. La tecnica che consentirà di riprodurre ciò che avviene su ...

Dalla medicina nucleare ai reattori di nuova generazione. La storia di Stefano Buono (newcleo): «Gli olocausti hollywoodiani non esistono» - Dalla medicina nucleare ai reattori di nuova generazione. La storia di Stefano Buono (newcleo): «Gli olocausti hollywoodiani non esistono» - Con un fatturato annuo da 40 milioni di euro e un team di quasi 700 persone in quattro Paesi, la scaleup procede su sviluppo e acquisizioni. «Ci stiamo costruendo la nostra supply chain. L’obiettivo è ...

La singolarità di Gaia18cjb: una nuova classe di stelle in formazione - La singolarità di Gaia18cjb: una nuova classe di stelle in formazione - Le stelle in formazione, note come pre-sequenza principale, sono oggetti celesti che non hanno ancora raggiunto la maturità necessaria per innescare la fusione nucleare dell’idrogeno. Queste stelle ...