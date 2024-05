La filosofa Donatella Di Cesare prosciolta dall’accusa di diffamazione a Lollobrigida | Il fatto non sussiste

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Il giudice monocratico di Roma ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti diDi, la docente di filosofia alla Sapienza di Roma querelata dal ministro dell’Agricoltura Francescocon l’accusa di. Nel corso di un dibattito televisivo a DiMartedì, su La7, commentando le parole disulla ‘sostituzione etnica’, Diaccostò il ministro al neonazismo, osservando che il suo «non può essere preso per uno scivolone perché ha parlato da Gauleiter, da governatore neohitleriano». E questo perché, ragionò la, «il nazismo è stato un progetto di rimodellamento etnico del popolo e il mito complottistico della sostituzione etnica è nelle pagine del Mein Kampf di Hitler» Il giudice ha stabilito il non luogo a ...