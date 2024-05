La droga culturale del retrofuturo

«Quando vedo un poliziotto che manganella con il piacere di farlo, due cose mi vengono in mente: uno, per quel manganello c’è una sorta di rivalsa sociale verso lo studente, quasi invidia. Tu stai studiando, sei un privilegiato, io non sto qui a ...

Per la prima volta in Italia sono state individuate tracce di Fentanyl , un potente oppiode sintetico che ha da tempo scatenato gravi problemi di salute pubblica negli Stati Uniti. È accaduto nella zona di Perugia, dove il Fentanyl è stato ...

Droga prenotata in chat: undici arresti, 3 ricercati. Spaccio anche davanti alle scuole - droga prenotata in chat: undici arresti, 3 ricercati. Spaccio anche davanti alle scuole - Gli appuntamenti venivano fissati sulle piattaforme di messaggistica istantanea dove si parlava di andare a prendere «un caffè» che stava a significare lo scambio della droga.

Narcotraffico a Cosenza, i debiti di droga e le minacce. «Se passa martedì ti accendo la casa con te dentro» - Narcotraffico a Cosenza, i debiti di droga e le minacce. «Se passa martedì ti accendo la casa con te dentro» - COSENZA Minacce di morte, esplicite, pestaggi e danari richiesti per la vendita di partite di droga. Gli episodi sono finiti al centro dell’inchiesta denominata “Recovery”, coordinata dalla Dda di Cat ...

Lo sbarco delle auto cinesi in Italia (quanto costano), arrivano nubifragi con allerta arancione e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata - Lo sbarco delle auto cinesi in Italia (quanto costano), arrivano nubifragi con allerta arancione e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata - Amra avrebbe legami con una banda di Marsiglia, dove nel 2023 sono state uccise circa 50 persone in sparatorie legate alla droga. In corso una gigantesca caccia all'uomo. CAMPI FLEGREI. Ai Campi ...