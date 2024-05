La Commissione Ue alza le stime per la crescita italiana 2024 a + 0,9% Soffre la Germania che si ferma a + 0,1%

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Laeuropea hato le previsioni didel Pil italiano nele ridotto leggermente quelle per il 2025. Quest’anno l’economiadovrebbe espandersi dello 0,9% (0,7% la stima precedente), avvicinandosi alledel governo (+ 1%). Nel 2025 l’incremento del Pil è ora atteso dell’1,1% (1,2% la stima precedente). I dati sono contenuti nelle previsioni di primavera diffuse oggi da Bruxelles. Per l’intera zona euro è conta unaeconomicadello 0,8% mentre nelsi prevede un + 1,4%. Per laè stimato quest’anno un modesto + 0,1% e un + 1% nel 2025, in coda alla classifica della. La Francia crescerà quest’anno dello ...

La presidenza Ursula von der Leyen sarà ricordata, oltre che per la gestione delle crisi, per un deciso orientamento alle priorità ambientali e climatiche . La crescente sensibilità delle opinioni pubbliche, soprattutto nordeuropee, è stata una ...

Domani alle 12 in Commissione bilancio l'assessore Pier Paolo Baretta relazionerà ai Consiglieri comunali sullo schema di bilancio di previsione 2024-2026. Una discussione che...

“ Serve un patto sociale per puntare sulle riforme e sugli investimenti in vista del dopo Pnrr. Proseguire con il metodo della coesione sociale dal 2026 in poi. Sarebbe una bella forza negoziale per andare a trattare con la Commissione ”. Ad ...

Economia, l’Ue alza la stima del Pil Italia: +0,9% nel 2024, ma taglia a +1,1% per il 2025 - Economia, l’Ue alza la stima del Pil Italia: +0,9% nel 2024, ma taglia a +1,1% per il 2025 - La commissione europea ha ritoccato al rialzo la previsione di crescita economica dell`Italia per quest`anno allo 0,9%, ma al tempo ...

Ue: conferma pil 2024 Eurozona +0,8%, lima stime 2025 a +1,4% (RCO) - Ue: conferma pil 2024 Eurozona +0,8%, lima stime 2025 a +1,4% (RCO) - Inflazione 2024 al 2,5%, nel 2025 calo al 2,1% (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 15 mag - La commissione europea ha confermato la stima di crescita del pil nell'area euro quest'anno allo 0,8% ...

Ue alza stime Pil Italia 2024 ma taglia outlook 2025. Deficit e debito in rialzo, Grecia fa meglio - Ue alza stime Pil Italia 2024 ma taglia outlook 2025. Deficit e debito in rialzo, Grecia fa meglio - La commissione europea ha migliorato l’outlook sulla crescita del Pil dell’Italia relativa a quest’anno 2024 a +0,9%, tagliando tuttavia contestualmente l’outlook previsto per il 2025 a un tasso pari ...