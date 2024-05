La Cittadella dei ragazzi Giochi senza barriere

(Di mercoledì 15 maggio 2024) È dedicata a un sognatore che tra i primi immaginò un’Europa unita e capace di cresce insieme, la nuova “dei“ che l’amministrazione comunale ha inaugurato al quartiere Sacra Famiglia. La figlia Sara ha scritto un messaggio per ringraziare della scelta di intitolare ad Altiero Spinelli un luogo di incontro, pensato soprattutto per i, per socializzare e praticare sport. Il nuovo parco attrezzato è stato realizzato attraverso un percorso condiviso con il Comitato di quartiere ed è a disposizione di tutta la città. In uno spazio verde di circa 19mila metri quadrati, si trovano un’area fitness inclusiva, in cui sono inserite diverse attrezzature utilizzabili da cittadini di diverse fasce d’età, l’area per il basket e il calcio a 5, inclusiva e multifunzionale, realizzata con una pavimentazione in asfalto ...

