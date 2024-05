La capitale del cinema Da Aldo a Franco Nero Incontri ravvicinati tra aneddoti e retroscena

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Monza diventa ladelper un giorno. Appuntamento (a ingresso gratuito) allo Sporting Club il 25 maggio, dalle 17.30, con la rassegnatografica Visiona MovieFest. Si tratta di un festival innovativo e dal forte impatto mediatico, organizzato dall’associazione culturale Hamingway & Co. promossa da Dario Lessa e da Driadi Produzioni, diretta da Caterina Baglio, figlia didel trio con Giovanni e Giacomo. Attori e registi di prestigio saranno intervistati da giornalisti e personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo. Per l’occasione verranno proiettati appositi videoclip montati per mostrare le scene più simboliche della carriera dei personaggi ospiti, che li commenteranno. Racconterannoe il dietro le quinte dei film celebri. ...

È una delle maggiori rassegne cinema tografiche italiane, che con il passare del tempo si è affermata anche in Europa. Tutto pronto a Bergamo per la 42esima edizione di Bergamo Film Meeting (Bmf), in programma dal 9 al 17 marzo, che quest’anno ...

Abitare a Pesaro , Capitale della cultura italiana per tutto il 2024, si sta rivelando un’esperienza significativa. Non solo perché ha aggiunto all’agenda di una media città della provincia italiana oltre una dozzina di appuntamenti dal calibro ...

IL FESTIVAL. Bad apre i battenti venerdì 10 maggio con l’omaggio ai 30 anni del Re Leone e prestigiosi ospiti del settore come Andreas Deja, Sandro Cleuzo e Bruno Bozzetto per un dietro le quinte dei classici e gustose anticipazioni.

