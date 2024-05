“L’Europa ha iniziato un percorso di consapevolezza della risorsa mare. Di quello che sviluppa non solo come fonte primaria, energia, cibo ma anche di salvaguardia della biodiversità. regolamentazione di quelle azioni che devono essere messe in ...

Viareggio, 3 maggio 2024 – «Non basta costruire le migliori barche, dobbiamo anche far sì che restino nei nostri porti e sulle nostre coste, in modo che continui lo sviluppo dell'indotto». A dirlo Debora Bergamini , vicesegretario nazionale di ...

La Blue economy motore del Paese. Per tenere la rotta nuovi investimenti e meno burocrazia - La blue economy motore del Paese. Per tenere la rotta nuovi investimenti e meno burocrazia - La blue economy, ovvero l'economia del mare, inclusa tutta la sua filiera, ha un valore di 161 miliardi di euro con circa 228mila imprese e 900mila occupati, con il solo settore della movimentazione d ...

Nasce l'AIRBNB della nautica elettrica, partnership tra E-Essence, Gardasolar e Eboats&GO - Nasce l'AIRBNB della nautica elettrica, partnership tra E-Essence, Gardasolar e Eboats&GO - L’occasione per presentare la partnership è il Boat Show 2024 di Marina di Verbella, sul Lago Maggiore, in provincia di Varese: dal 17 al 19 maggio è in programma l’evento per gli amanti del diporto ...

Blue Marina Awards, dal 17 al 19 maggio ad Andora convegno sulla sostenibilità nella blue economy - blue Marina Awards, dal 17 al 19 maggio ad Andora convegno sulla sostenibilità nella blue economy - Il focus sarà sulla generazione di energia pulita, la mobilità elettrica, l’innovazione nell’abbattimento degli inquinamenti in mare.