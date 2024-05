La bimba piange perché non la vado a prendere a scuola e io - senza sensi di colpa - le dico Mamma lavora

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Maternità e lavoro, carriera e famiglia, parità salariale: Caterina Balivo ha parlato di tutto ciò in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. La conduttrice tv edi due figli (Guido Alberto e Cora, nati 12 e 7 anni fa dall’amore con il marito Guido Maria Brera) ha raccontato le difficoltà che tante donne si trovano ad affrontare nel rivestire il doppio ruolo ditrice. Lavoro e maternità: l’Italia non è ancora un Paese per mamme ...

Lasciò morire la figlioletta di stenti. Malore di Alessia Pifferi in carcere. E ora è sorvegliata a vista - Lasciò morire la figlioletta di stenti. Malore di Alessia Pifferi in carcere. E ora è sorvegliata a vista - Milano, la madre omicida: "Presto raggiungerò la mia Diana". La sua legale: "Non è lucida, dice frasi confuse". Prosegue l’inchiesta sulla manipolazione delle perizie, coinvolte l’avvocata e quattro p ...

Altura-SHOCK “uomo incappucciato aggredisce bimbi fuori dalle scuole” - Altura-SHOCK “uomo incappucciato aggredisce bimbi fuori dalle scuole” - “Ad Altura – riferisce una mamma alla Redazione - , nei pressi del parco giochi Falcone e Borsellino e pista ciclabile, molto frequentati da bimbi e famiglie, sta girando un uomo incappucciato con la ...

Caterina Balivo: «Mia figlia piange se non l'accompagno a scuola, ma non mi sento in colpa» - Caterina Balivo: «Mia figlia piange se non l'accompagno a scuola, ma non mi sento in colpa» - Caterina Balivo è una delle conduttrici più seguite e con il suo talk show pomeridiano, La volta buona, tiene compagnia tutti i giorni nel primo pomeriggio Rai. Una ...