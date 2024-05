La battaglia del taxista ribelle

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Mi piacerebbe veder spese alcune parole a favore di Roberto Mantovani conosciuto Red Sox,bolognese con il grande peccato di avere ripetutamente comunicato i suoi incassi corrispondenti a circa dieci volte a quanto denunciano i suoi colleghi accusandoli di non utilizzare il pagamento elettronico. Dopo minacce e svariati tagli alle gomme del suo taxi ora la cooperativa Cotabo a cui è iscritto lo espelle con motivazioni degne di denuncia se fossero circostanziate. Penso che la collettività gli sia debitrice di una difesa pubblica almeno pari al comunicato dell'azienda. Francesco Galletti Risponde Beppe Boni Il caso Red Sox partito da una crociata del singolocontro i colleghi accusati di non utilizzare il pagamento elettronico ( ma ad oggi sono rimasti pochi) si è trasformato in uno scontro con la cooperativa Cotabo di cui l'autista ...