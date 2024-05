L’80% dell’Italia di Spalletti a Euro 2024 | 21 sicuri - in 11 si giocano 5 posti

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 15 maggio 2024) “Le convocazioni sono fatte per, poi c’è un 20% aperto per chi vuole dimostrare di starci dentro, di sicuro la maglia azzurra non è un giochino personale“. Sono le parole pronunciate da Luciano, CT della Nazionale, in merito ai convocatiper. A meno di un mese dal torneo, l’Italia è quasi completa, 21 sonodella convocazione, in 11 sii 5rimanenti. Portieri Donnarumma Vicario Carnesecchi / Meret Donnarumma sarà il portiere titolare. Vicario è sicuro del posto, vista l’ottima stagione al Tottenham. Il terzo slot andrà a uno tra Carnesecchi e Meret. Difensori Acerbi Bastoni Bellanova? Buongiorno Calafiori ? Cambiaso Darmian Di Lorenzo Dimarco Mancini Scalvini Confermatissimo il blocco ...