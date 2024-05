KTS Finance | consulenza assicurativa personalizzata e professionale

Africa Finance Corporation (AFC) e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A (CDP) siglano una nuova alleanza per promuovere la collaborazione tra Italia e Africa nel campo degli ... - Africa finance Corporation (AFC) e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A (CDP) siglano una nuova alleanza per promuovere la collaborazione tra Italia e Africa nel campo degli ... - (Adnkronos) - Africa finance Corporation (AFC) (www.AfricAFC.org), il fornitore di soluzioni di infrastrutture leader in Africa, ha annunciato ieri insieme all’istituzione nazionale finanziaria italia ...

Consulenza indipendente: AssoSCF rafforza il direttivo e prepara nuove iniziative - Sono ottanta le società indipendenti autorizzate in Italia e altre sono in dirittura di arrivo per l'iscrizione all'Albo. I consulenti indipendenti operativi nel Paese sono quasi settecento e circa la ...

Integra Finance – Simplex Domus: al via partnership strategica per acquisto immobili all'asta con un mutuo - Integra finance e Simplex Domus hanno siglato una partnership strategica per favorire l'acquisto di immobili all'asta tramite un mutuo.