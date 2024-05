Kirsten Dunst e Daniel Brühl nel cast del nuovo film di Ruben Östlund

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Dopo Keanu Reeves, è stato annunciato che anchereciteranno in The Entertainment System Is Down, ildel regista svedese. Il progetto sarà una satira sociale nel riconoscibile stile del regista, ambientato su un volo a lungo raggio in cui il sistema di intrattenimento non funziona, cosa che scatenerà caos e rabbia tra i passeggeri.in una scena de L’alienista (fonte: Netflix)Le riprese delsono previste per il 2025 e sembra che il regista abbia addirittura acquistato un Boeing 747 “in pensione” per il progetto, e che l’aereo sarà utilizzato in scala reale per le riprese in studio. Per il concept,si è ...