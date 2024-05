Kenny Omega | Will è forte… ma non sarà mai me!

(Di mercoledì 15 maggio 2024)è considerato da molti come uno dei migliori performer di tutti i tempi. Il canadese è ai box forzati da dicembre per via di una diverticolite che gli sta mettendo fin troppi bastoni fra le ruote. In ogni caso l’ex campione della AEW non perde mai l’occasione per insultare uno dei nuovi innesti in casa Jacksonville,Ospreay. Le sue parole “So di avere lo stesso ego di Ospreay. Sapete cosa non mi piace di lui? Beh, il fatto che va in giro dicendo di essere il piu’ forte, di essere il migliore del 21esimo secolo e tutte queste cose. Non ho mai detto di essere il migliore, ho sempre lasciato agli altri questa frase. Lui invece si proclama fin troppo e questa cosa non mi va giu. Sai che ti dico? Fottiti! Sei bravo ma non sarai mai! Ah, ultima ...

