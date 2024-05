Juventus - intesa con Thiago Motta | cifr - dettag -i, tempistiche dell’annuncio

Il Bologna si è qualificato per la Champions League. In città è partita rapidamente una grande festa, Thiago Motta è stato acclamato dai tifosi . Il tecnico ha avuto una reazione lampante quando è partito un coro contro la Juventus , che potrebbe ...

Cifre e durata del possibile contratto di Thiago Motta con la Juventus - Cifre e durata del possibile contratto di thiago Motta con la juventus - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Corsera - Motta destinato alla Juve: c'è un accordo per 2 anni a 3,5 milioni a stagione - Corsera - Motta destinato alla Juve: c'è un accordo per 2 anni a 3,5 milioni a stagione - thiago Motta, tecnico italo-brasiliano del Bologna, avrebbe detto "sì" alla juventus: come riportato dal "Corriere della Sera", l'allenatore avrebbe raggiunto un ...

Juventus, accordo di massima con Thiago Motta: biennale da 3,5 milioni. Per ora non c'è la firma - juventus, accordo di massima con thiago Motta: biennale da 3,5 milioni. Per ora non c'è la firma - CALCIOMERCATO - Secondo il "Corriere della Sera", la juventus avrebbe finalmente deciso di separarsi da Massimiliano Allegri, a prescindere da quali siano i risultati di questo finale di stagione, e ...