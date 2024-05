Juventus - Giuntoli sul calciomercato | la risposta sull’arrivo di Koopmeiners

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Atalanta esono all’intervallo della finale di Coppa Italia all’Olimpico. Spettacolo mozzafiato prima dell’ingresso in campo delle squadre, poi il vantaggio bianconero con Vlahovic. Nel pre-partita Cristianosi è presentato ai microfoni dei giornalisti. “La mia prima finale da dirigente e da tifoso. Quale componente prevale? In entrambi i casi è una grandissima emozione, il coronamento di un’annata importante, i ragazzi dopo la qualificazione in Champions League, ci hanno portato anche in finale di Coppa Italia, che erano nostri obiettivi; quindi, siamo molto contenti e stasera contiamo di fare una bellissima figura e di provare a vincere. Allegri ha detto che se dovesse lasciare la Juve, lascerebbe un tesoretto importante alla società? In questo momento sinceramente non stiamo pensando al mercato, è ovvio che il prossimo anno ci ...