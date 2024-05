Juventus - Giuntoli | Ci sarà modo e tempo per programmare il futuro

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Cristiano, football director della, ai microfoni di “Coppa Italia Live” sul canale 20, ha risposto a domande su quello che avverrà nelle prossime settimane in casa bianconera: “Allegri ha detto che se dovesse lasciare la Juve, lascerebbe un tesoretto importante alla società? In questo momento sinceramente non stiamo pensando al mercato, è ovvio che il prossimo anno ci sono da fare tante competizioni, è ovvio che ci dovremo organizzare. Dobbiamo ancora fare il punto con il mister, lo faremo con la proprietà, avremodi organizzare il”.poi riflette sulla eventuale vittoria in Coppa Italia: “Sarebbe un motivo di soddisfazione e poi vincere aiuta a vincere. Ci darebbe quella linfa necessaria per poter continuare e credere in un progetto”. Sul ...