Judo - Mondiali Abu Dhabi 2024 | i 22 convocati dell’Italia

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Partono domenica 19 maggio ad Abu, nella Mubadala Arena, i Campionati del Mondo di. A circa due mesi dalle Olimpiadi di Parigi, una manifestazione che rappresenterà un test decisamente importante per gli atleti in gara. L’Italia, reduce dai successi dello scorso anno nell’edizione di Doha, si presenta a ranghi completi con 18 atleti per le gare individuali ed altri quattro a rinforzo per affrontare al meglio la gara a squadre mixed-teams che, venerdì 24 maggio, concluderà la rassegna iridata. Questi i: Assunta Scutto (-48 kg), Odette Giuffrida (-52 kg), Veronica Toniolo (-57 kg), Angelo Pantano e Andrea Carlino (-60 kg), Savita Russo e Flavia Favorini (-63 kg), Elios Manzi e Matteo Piras (-66 kg), Irene Pedrotti e Kim Polling (-70 kg), Giovanni Esposito e Manuel Parlati (-73 kg), Alice Bellandi (-78 kg), Asya ...