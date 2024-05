Judo De Luca 73 kg si ferma solo in finale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Il Team Romagnaha partecipato nel week end a Perugia ai Campionati Assoluti di A1, competizione di gran prestigio, dove i migliori rappresentanti della disciplina si sono contesi l’accesso per l’ambito traguardo della massima serie A1. Per la società ravennate era presente Gabriel De, categoria 73 kg, seguito dal Tecnico Danilo Naldi. De, al ritorno in gara dopo anni di assenza, ha conquistato la medaglia d’argento dopo un percorso netto di cinque vittorie ottenute prima dello scadere con il massimo punteggio. Nellanon è arrivato il successo nonostante la buona prestazione, ma ha comunque ottenuto il pass per ladel Campionato Assoluto A1. Nei prossimi due fine settimana il Team Romagnasarà impegnato con i giovanissimi nel Campionato Italiano A2 ...