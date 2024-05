Jonathan Milan tra i bisonti d' Abruzzo

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Il Giro d’Italia lo si può raccontare in tanti modi, qui si è deciso di seguire la fatica dei corridori al metro, una parola a chilometro. Tocca l'undicesima tappa della corsa rosa, la Foiano di Val Fortore-Francavilla al Mare, 207 chilometri, in 207 parole. Scorrono veloci le ruote dei corridori per le strade marine d’e senza nemmeno il conforto del mare accanto. Laggiù il brillare del sole sulle acque è privilegio del treno che scorre a due passi dal mare, o almeno lo è lasciata Ortona e puntando verso nord. Va così per decine di chilometri, ma, veloci come andavano, i corridori probabilmente non se ne sono accorti. Avevano altro a cui pensare, avevano una fuga, assai demotivata in verità, da riprendere e una volata da imbastire. Lo chiamano treno il susseguirsi di gregari in testa al gruppo con il compito di aumentare la velocità per favorire ...